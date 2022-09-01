Украинка Калинина снялась с US Open: известна причина

Первая ракетка Украины зачехлила ракетку на кортах в Нью-Йорке. Такое решение 25-летней теннисистки стало вынужденным.

Калинина больше не сыграет на US Open-2022 по причине болезни. Ее матчи в одиночном и парном разрядах отменены. Чешка Петра Квитова вышла в 3-й раунд мэйджора. Там она встретится с победительницей пары Мугуруса – Фрухвиртова.

Украинка в этом году успела провести один матч Открытого чемпионата США. Она выбила из соревнований хозяйку соревнований Перу. Второй раунд US Open остается самым высоким достижением Калининой в карьере.

Накануне украинка Снигур проиграла Марино из Канады в двух сетах. В первом круге соревнований она сенсационно выбила экс-первую ракетку мира Халеп.