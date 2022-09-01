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Украинка Калинина снялась с US Open: известна причина

Фото: Ангелина Калинина упустила возможность выйти в 3-й круг турнира (facebook.com/RussianTennisFederation)
Автор: Антон Федорцив

Украина потеряла очередную представительницу на Открытом чемпионате США по теннису. Ангелина Калинина выбыла из соревнований без борьбы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на WTA Insider.

Первая ракетка Украины зачехлила ракетку на кортах в Нью-Йорке. Такое решение 25-летней теннисистки стало вынужденным.

Калинина больше не сыграет на US Open-2022 по причине болезни. Ее матчи в одиночном и парном разрядах отменены. Чешка Петра Квитова вышла в 3-й раунд мэйджора. Там она встретится с победительницей пары Мугуруса – Фрухвиртова.

Украинка в этом году успела провести один матч Открытого чемпионата США. Она выбила из соревнований хозяйку соревнований Перу. Второй раунд US Open остается самым высоким достижением Калининой в карьере.

Накануне украинка Снигур проиграла Марино из Канады в двух сетах. В первом круге соревнований она сенсационно выбила экс-первую ракетку мира Халеп.

К слову, украинец Крутых поднялся на 45 позиций в рейтинге ATP после победы в Праге.

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Теннис