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US Open-2022: Снигур вылетела в 1/32 финала, Серена Уильямс выбила вторую ракетку мира

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Нью-Йорк, Четверг 01 сентября 2022 10:51
US Open-2022: Снигур вылетела в 1/32 финала, Серена Уильямс выбила вторую ракетку мира Фото: Анетт Контавейт и Серена Уильямс (twitter.com/usopen)
Автор: Антон Федорцив

Украинка Дария Снигур не смогла продолжить продвижение на Открытом чемпионате США по теннису, а местная любимица Серена Уильямс обыграла Анетт Контавейт из Эстонии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты поединков.

US Open, женщины, 2-й раунд

Снегирь – Марино – 0:2 (3:6, 6:7)

Серена Уильямс – Контавейт – 2:1 (7:6, 2:6, 6:2)

Молодая украинская теннисистка не справилась со стартовым давлением Марино. Канадка быстро повела 3:0. Снигур попыталась навязать борьбу в середине партии, но на ее брейк соперница сразу ответила обратным. В конце концов, украинка сдалась через 22 минуты.

Вместо этого второй сет оказался гораздо более ожесточенным. Снигур в третьем гейме проиграла свою подачу. Однако 20-летняя теннисистка не сникла и впоследствии оформила брейк, сравняла счет и перевела партию в тай-брейк. Но там опыт Марино стал ключевым фактором в пользу победителя.

Зато титулованная Уильямс-младшая продолжила борьбу за трофей. Американка одолела сопротивление 2-й сеянной Контавейт в трех сетах. Ровный поединок в первом сете перешел в тай-брейк. Там Уильямс достаточно было стабильно точно подавать и сделать всего один брейк – 7:4.

Второй и третий сеты прошли по зеркальному сценарию. Сначала американка, а затем и эстонка, упустили дебютный рывок соперницы и быстро упустили шансы догнать друг друга. Единственное отличие – в решающей партии Уильямс-младшая взяла "под ноль" подачу соперницы в последнем гейме.

К слову, украинка Костюк провела первый раунд US Open и встретится с белорусской Азаренко.

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Теннис Серена Уильямс
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