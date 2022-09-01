Українка Калініна знялася з US Open: відома причина

Перша ракетка України зачохлила ракетку на кортах у Нью-Йорку. Таке рішення 25-річної тенісистки вимушене.

Калініна більше не гратиме на US Open-2022 через хворобу. Її матчі в одиночному та парному розрядах скасовані. Чешка Петра Квітова вийшла в 3-й раунд мейджора. Там вона зустрінеться з переможницею пари Мугуруса – Фрухвіртова.

Українка цьогоріч встигла провести один матч Відкритого чемпіонату США. Вона вибила зі змагань господарку змагань Перу. Другий раунд US Open залишається найвищим досягненням Калініної у кар'єрі.

Напередодні українка Снігур програла Маріно з Канади в двох сетах. У першому колі змагань вона сенсаційно вибила екс-першу ракетку світу Халеп.