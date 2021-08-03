Украинка Бех-Романчук не смогла допрыгнуть до медали на Олимпиаде в Токио

Украинская прыгунья в длину Марина Бех-Романчук заняла пятое место в финале соревнований Олимпийских игр в Токио. Свой лучший прыжок она показала в третьей попытке - 6,88 (все остальные пять попыток - заступ).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию Олимпиады .

Это на пять сантиметров хуже ее лучшего результата в карьере. Для того чтобы попасть на пьедестал в это утро нужно было показывать персональный рекорд.

Занявшая третье место нигерийка Эсе Брума прыгнула на 6,97. Победу же одержала немка Малайка Михамбо с результатом ровно 7 метров. Второе место у американки Бритни Риз (6,97).

Марина Бех-Романчук - 25-летняя прыгунья в длину из Хмельницкой области. Победительница Универсиады-2019, серебряный призер чемпионата Европы-2018 и бронзовый призер европейского первенства 2019 года в залах. В октябре 2019 года Бех-Романчук завоевала серебряную медаль на чемпионате мира. Супруга пловца Михаила Романчука, обладателя серебряной и бронзовой медали на Олимпиаде в Токио-2020.