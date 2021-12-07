Украинец завоевал вторую медаль на юношеском чемпионате мира по прыжкам в воду

Украинец Алексей Середа завоевал еще одну медаль на чемпионате мира по прыжкам в воду среди юниоров. 15-летний уроженец Николаева занял второе место по прыжкам в воду с 3-метрового трамплина в возрастной группе В.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Национальный олимпийский комитет (НОК) Украины .

Фото: 15-летний Алексей Середа взял "серебро" на чемпионате мира по прыжкам в воду среди юниоров (facebook.com/olympicua)

Отмечается, что 15-летний спортсмен принес юношеской сборной Украины шестую медаль на мировом первенстве.

"Сегодня Алексей Середа к "золоту" на вышке добавил "серебро" на 3-метровом трамплине в группе В", - говорится в сообщении.

Напомним, 6 декабря Середа стал чемпионом мира по прыжкам в воду среди юниоров с 10-метровой вышки.

Отметим, ранее "золотую" медаль на юношеском чемпионате мира по прыжкам в воду завоевала 16-летняя уроженка Николаева Ксения Байло.

Как сообщало РБК-Украина, 4 декабря украинцы Данила Коновалов и Богдан Чижовский заняли второе место на юношеском чемпионате мира в синхронных прыжках с трамплина.

XXIII юниорский чемпионат мира по прыжкам в воду проходит в Киеве в столичном Центре спорта "Лико" со 2 по 9 декабря.