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Украинец завоевал "бронзу" в прыжках в длину на Паралимпиаде-2020

Автор: Дмитрий Кузнецов

Украинский прыгун в длину Роман Павлик завоевал "бронзу" на Паралимпиаде в Токио. В последней попытке он прыгнул на 5,63 метра.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter Игр.

Первое место занял представитель Олимпийского комитета России Евгений Турсунов с лучшим результатом 5,75 метра. Второе - легкоатлет из Новой Зеландии Ульям Стедман (5,64 метра).

В финале по прыжкам в длину принимал участие еще один украинец - Александр Литвиненко. Он завершил выступление с результатом 5,45 метра, заняв седьмое место.

Напомним, Украина входит в пятерку лидеров на Паралимпийских играх в Токио с 12 золотыми медалями.

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