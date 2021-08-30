Украинец завоевал "бронзу" в прыжках в длину на Паралимпиаде-2020
Фото: Роман Павлик (wikimedia.by.Andriy Makukha)
Украинский прыгун в длину Роман Павлик завоевал "бронзу" на Паралимпиаде в Токио. В последней попытке он прыгнул на 5,63 метра.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter Игр.
Первое место занял представитель Олимпийского комитета России Евгений Турсунов с лучшим результатом 5,75 метра. Второе - легкоатлет из Новой Зеландии Ульям Стедман (5,64 метра).
В финале по прыжкам в длину принимал участие еще один украинец - Александр Литвиненко. Он завершил выступление с результатом 5,45 метра, заняв седьмое место.
Напомним, Украина входит в пятерку лидеров на Паралимпийских играх в Токио с 12 золотыми медалями.