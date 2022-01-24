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Украинец впервые стал вице-президентом комитета ПАСЕ по вопросам миграции

Автор: Ольга Белей

Члена украинской парламентской делегации, нардепа Алексея Гончаренко избрали вице-президентом Комитета по миграции, беженцам и перемещенным лицам Парламентской Ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ). Эту должность впервые получил украинец.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление народного депутата Украины Алексея Гончаренко в Facebook.

"Меня избрали вице-президентом Комитета по миграции, беженцам и перемещенным лицам Парламентской Ассамблеи Совета Европы", - написал он.

Как известно, сегодня стартовала очередная сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы. Сессия началась с распределения должностей и процедуры проверки полномочий национальных делегаций. Во время этой процедуры Украина вместе с партнерами обжаловала полномочия делегации России в ПАСЕ.

Кроме того, представителя украинской делегации выдвигали кандидатом в президенты ПАСЕ. Речь о народном депутате Марии Мезенцевой, которая возглавляет делегацию Украины в ПАСЕ.

Напомним, новым президентом Парламентской Ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) стал представитель от Нидерландов Тини Кокс. В ходе голосования он получил 164 голоса.

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ПАСЕ