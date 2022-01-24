Українець вперше став віце-президентом комітету ПАРЄ з питань міграції

Члена української парламентської делегації, нардепа Олексія Гончаренка обрали віце-президентом Комітету з міграції, біженців та переміщених осіб Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ). Цю посаду вперше отримав українець.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву народного депутата України Олексія Гончаренка в Facebook .

"Мене обрали віце-президентом Комітету з міграції, біженців та переміщених осіб Парламентської асамблеї Ради Європи",- написав він.

Як відомо, сьогодні стартувала чергова сесія Парламентської асамблеї Ради Європи. Сесія розпочалася з розподілення посад та процедури перевірки повноважень національних делегацій. Під час цієї процедури Україна разом з партнерами оскаржила повноваження делегації Росії в ПАРЄ.

Крім того, представника української делегації висували кандидатом в президенти ПАРЄ. Мова про народного депутата Марію Мезенцеву, яка очолює делегацію України в ПАРЄ.