Новым главой ПАСЕ избрали нидерландского сенатора Тини Кокса
Новым президентом Парламентской Ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) стал представитель от Нидерландов Тини Кокс. В ходе голосования он получил 164 голоса.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Твиттер ПАСЕ.
"Поздравляем Тини Кокса (Нидерланды, UEL), который только что был избран новым президентом Парламентской ассамблеи", - говорится в сообщении.
В частности, Кокс набрал 164 голоса. Другой кандидат от Украины - Мария Мезенцева набрала 80 голосов.
Кандидатуру Мезенцевой предложили 40 коллег из разных стран и почти всех партий ПАСЕ, кроме той, от которой баллотировался депутат из Нидерландов.
Congratulations to Tiny Kox (Netherlands, UEL), who has just been elected as the next President of the Parliamentary Assembly!— PACE (@PACE_News) January 24, 2022
The sitting has restarted and the new President is saying a few words now. Watch live...https://t.co/3IhvfMJ3xf pic.twitter.com/5cLC9BGdfs
Напомним, 24 января 2022 года в Страсбурге началась зимняя сессия Парламентской Ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ). Во время открытия сессии, когда происходит процедура проверки полномочий национальных делегаций, Украина и страны неформальной группы Baltic plus - Латвия, Литва, Эстония, Грузия и Польша - оспорили полномочия России в ПАСЕ.