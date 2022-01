Новым главой ПАСЕ избрали нидерландского сенатора Тини Кокса

"Поздравляем Тини Кокса (Нидерланды, UEL), который только что был избран новым президентом Парламентской ассамблеи", - говорится в сообщении.

В частности, Кокс набрал 164 голоса. Другой кандидат от Украины - Мария Мезенцева набрала 80 голосов.

Кандидатуру Мезенцевой предложили 40 коллег из разных стран и почти всех партий ПАСЕ, кроме той, от которой баллотировался депутат из Нидерландов.

Congratulations to Tiny Kox (Netherlands, UEL), who has just been elected as the next President of the Parliamentary Assembly!



The sitting has restarted and the new President is saying a few words now.