Украинец умер во время отдыха на Кипре

Мужчина потерял сознание, выходя из моря

На Кипре в городе Айя-Напа погиб украинский турист. Об этом сообщает Сyprus mail.

Согласно информации издания, 65-летний Василий Войчук умер в понедельник утром после купания в море. Сообщается, что Войчук, выходя из моря, потерял сознание и упал в воду.

Скорая помощь увезла его в частную клинику, но украинец умер по дороге. Причина смерти пока неизвестна.

Отмечается, что украинец приехал на Кипр 25 мая и должен был находиться там до конца этой недели.

Напомним, ранее сообщалось, что в Польше умер молодой украинский спортсмен Владислав Минич.

