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Украинец умер во время отдыха на Кипре

НовостиПроисшествия    04.06.2018 - 15:37
Иллюстративное фото (pixabay.com/dimitrisvetsikas1969)
Иллюстративное фото (pixabay.com/dimitrisvetsikas1969)

Мужчина потерял сознание, выходя из моря

На Кипре в городе Айя-Напа погиб украинский турист. Об этом сообщает Сyprus mail.

Согласно информации издания, 65-летний Василий Войчук умер в понедельник утром после купания в море. Сообщается, что Войчук, выходя из моря, потерял сознание и упал в воду.

Скорая помощь увезла его в частную клинику, но украинец умер по дороге. Причина смерти пока неизвестна.

Отмечается, что украинец приехал на Кипр 25 мая и должен был находиться там до конца этой недели.

Напомним, ранее сообщалось, что в Польше умер молодой украинский спортсмен Владислав Минич.
 

 

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Теги публикации: Кипр  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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