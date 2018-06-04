Социальные страницы
Курси валют
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

Українець помер під час відпочинку на Кіпрі

НовиниНадзвичайні події    04.06.2018 - 15:37
Ілюстративне фото (pixabay.com/dimitrisvetsikas1969)
Ілюстративне фото (pixabay.com/dimitrisvetsikas1969)

Чоловік втратив свідомість, виходячи з моря

На Кіпрі в місті Айя-Напа загинув український турист. Про це повідомляє Сyprus mail.

Згідно з інформацією видання, 65-річний Василь Войчук помер у понеділок вранці після купання в морі. Повідомляється, що Войчук, виходячи з моря, втратив свідомість і впав у воду.

Швидка допомога відвезла його в приватну клініку, але українець помер по дорозі. Причина смерті поки невідома.

Наголошується, що українець приїхав на Кіпр 25 травня і повинен був знаходитися там до кінця цього тижня.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Польщі помер молодий український спортсмен Владислав Мініч.

 

Кіпр закриє рахунки всіх офшорних компаній ГПУ отримає від Кіпру додаткові матеріали в рамках справ українських екс-чиновників
Теги публікації: Кипр  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
"Всі помруть без варіантів": заступник Супрун назвав лікування онкохворих недоцільним
Троє дітей залишилися без мами: у страшному ДТП загинула "Місіс світу 2018"
"Хайпуем!": відомий блогер записав пісню-пародію про Бабченко
Олег Ляшко одружився: стали відомі подробиці одруження (відео)
On Top