Українець помер під час відпочинку на Кіпрі

Чоловік втратив свідомість, виходячи з моря

На Кіпрі в місті Айя-Напа загинув український турист. Про це повідомляє Сyprus mail.

Згідно з інформацією видання, 65-річний Василь Войчук помер у понеділок вранці після купання в морі. Повідомляється, що Войчук, виходячи з моря, втратив свідомість і впав у воду.

Швидка допомога відвезла його в приватну клініку, але українець помер по дорозі. Причина смерті поки невідома.

Наголошується, що українець приїхав на Кіпр 25 травня і повинен був знаходитися там до кінця цього тижня.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Польщі помер молодий український спортсмен Владислав Мініч.