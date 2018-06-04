Українець помер під час відпочинку на Кіпрі

Чоловік втратив свідомість, виходячи з моря
На Кіпрі в місті Айя-Напа загинув український турист. Про це повідомляє Сyprus mail.
Згідно з інформацією видання, 65-річний Василь Войчук помер у понеділок вранці після купання в морі. Повідомляється, що Войчук, виходячи з моря, втратив свідомість і впав у воду.
Швидка допомога відвезла його в приватну клініку, але українець помер по дорозі. Причина смерті поки невідома.
Наголошується, що українець приїхав на Кіпр 25 травня і повинен був знаходитися там до кінця цього тижня.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Польщі помер молодий український спортсмен Владислав Мініч.