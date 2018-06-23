Украинец пытался вывезти в РФ партию наркотиков

Мужчину задержали в пункте пропуска "Гоптовка"

Гражданин Украины пытался вывезти в Российскую Федерацию партию наркотиков. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Государственной пограничной службы Украины.

"Сегодня ночью в пункте пропуска "Гоптовка" пограничники совместно с сотрудниками фискальной службы обнаружили гражданина Украины, который пытался переместить через государственную границу партию вещества растительного происхождения весом почти 7,5 килограммов", - говорится в сообщении.

Как отмечается, 56-летнего украинца задержали в пункте пропуска во время прохождения таможенного контроля. В ходе осмотра его автомобиля правоохранители обнаружили 46 свертков с веществом серо-зеленого цвета общим весом почти 7,5 килограммов.

"По данному факту пограничники проинформировали сотрудников СБУ, которым и передали находку вместе с владельцем", - говорится в сообщении.

Фото: изъятые наркотики (dpsu.gov.ua)

Напомним, ранее сообщалось, что в Хмельницкой области работник исправительной колонии поставлял заключенным наркотики.