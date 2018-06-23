Социальные страницы
Курсы валют
USD
26.5
Курс доллара
Покупка 26.17
Продажа 26.5
Межбанк ASK 26.22
Межбанк BID 26.19
НБУ 2623.89
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.88
Курс евро
Покупка 30.18
Продажа 30.88
Межбанк ASK 30.54
Межбанк BID 30.51
НБУ 3056.31
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.27
Курс рубля
Покупка 3.86
Продажа 4.27
НБУ 4.15
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.5
Курс доллара
Покупка 26.17
Продажа 26.5
Межбанк ASK 26.22
Межбанк BID 26.19
НБУ 2623.89
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.88
Курс евро
Покупка 30.18
Продажа 30.88
Межбанк ASK 30.54
Межбанк BID 30.51
НБУ 3056.31
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.27
Курс рубля
Покупка 3.86
Продажа 4.27
НБУ 4.15
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

Украинец пытался вывезти в РФ партию наркотиков

НовостиПроисшествия    23.06.2018 - 12:30
Фото: изъятые наркотики (dpsu.gov.ua)
Фото: изъятые наркотики (dpsu.gov.ua)

Мужчину задержали в пункте пропуска "Гоптовка"

Гражданин Украины пытался вывезти в Российскую Федерацию партию наркотиков. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Государственной пограничной службы Украины.

"Сегодня ночью в пункте пропуска "Гоптовка" пограничники совместно с сотрудниками фискальной службы обнаружили гражданина Украины, который пытался переместить через государственную границу партию вещества растительного происхождения весом почти 7,5 килограммов", - говорится в сообщении.

Как отмечается, 56-летнего украинца задержали в пункте пропуска во время прохождения таможенного контроля. В ходе осмотра его автомобиля правоохранители обнаружили 46 свертков с веществом серо-зеленого цвета общим весом почти 7,5 килограммов.

"По данному факту пограничники проинформировали сотрудников СБУ, которым и передали находку вместе с владельцем", - говорится в сообщении.

Фото: изъятые наркотики (dpsu.gov.ua)

Напомним, ранее сообщалось, что в Хмельницкой области работник исправительной колонии поставлял заключенным наркотики.

В районе ООС на Донбассе пограничники обнаружили тайник с боеприпасами КПВВ на Донбассе за сутки пересекли 44,3 тыс. человек
Теги публикации: Государственная пограничная служба, наркотики  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
Надя Дорофеева и Дмитрий Комаров просят помочь четырехлетней Кире
Внезапно: Борис Гребенщиков дал бесплатный концерт в Киеве (фото, видео)
"Как мне жаль": Лолита пожаловалась, что ее не пускают в Украину (фото)
"Мы очень боимся": продюсер Лободы рассказала, почему певица не выступает в Украине
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь