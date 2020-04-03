Украинец пытался продать за границу больше 10 тыс. медицинских масок

Фото: конфискованные маски (ssu.gov.ua)

Житель Черкасской области наладил поставки масок в одну из стран ЕС

В Черкасской области Служба безопасности предупредила вывоз за границу масштабной партии медицинских масок. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Сообщается, что местный житель наладил поставки масок в одну из стран Европейского союза.

"Правоохранители перехватили очередное международное почтовое отправление, сформированное злоумышленником. Во время таможенного досмотра было обнаружено партию медицинских масок. По информации СБ Украины, в ближайшее время делец планировал переправить более 10 тысяч респираторных масок", - говорится в сообщении.

В СБУ рассказали,что мужчина планировал продать маски по цене в 2,5 евро за штуку. По предварительным подсчетам, украинец хотел получить за партию масок более 700 тысяч гривен.

Напомним, в связи с распространением коронавируса в Украине правительство запретило экспорт товаров противоэпидемического использования.

Также РБК-Украина сообщало, что сегодня Кабмин усилил карантин в Украине, запретив, в частности, находиться на улице без документов, удостоверяющих личность, а также в общественных местах без защитных масок.