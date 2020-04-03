Українець намагався продати за кордон понад 10 тис. медичних масок

Фото: конфісковані маски (ssu.gov.ua)

Житель Черкаської області налагодив поставки масок до однієї з країн ЄС

У Черкаській області Служба безпеки попередила вивезення за кордон масштабної партії медичних масок. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу СБУ.

Повідомляється, що місцевий житель налагодив поставки масок до однієї з країн Європейського союзу.

"Правоохоронці перехопили чергове міжнародне поштове відправлення, сформоване зловмисником. Під час митного огляду було виявлено партію медичних масок. За інформацією СБ України, найближчим часом ділок планував переправити понад 10 тисяч респіраторних масок", - йдеться у повідомленні.

У СБУ розповіли,що чоловік планував продати маски за ціною у 2,5 євро за штуку. За попередніми підрахунками, українець хотів отримати за партію масок понад 700 тисяч гривень.

Нагадаємо, у зв’язку з поширенням коронавірусу в Україні уряд заборонив експорт товарів протиепідемічного використання.

Також РБК-Україна повідомляло, що сьогодні уряд посилив карантин в Україні, заборонивши, зокрема, перебувати на вулиці без документів, що засвідчують особу, а також у громадських місцях без захисних масок.