Украинец притворился "вдовцом", чтобы сбежать за границу (фото)

Чтобы пересечь границу Украины, 40-летний харьковчанин предоставил пограничникам свидетельство о смерти жены. Однако документ оказался фейковым.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную пограничную службу.
В частности мужчина пытался пересечь границу в Винницкой области. Однако его задержали правоохранители.
"40-летний харьковчанин предоставил копию "свидетельства о смерти" жены, надеясь пересечь границу с двумя детьми, как их единственный опекун", - рассказали пограничники.
Также в копии "свидетельства о смерти" была указана смерть жены в июне 2021 года. Однако во время проверки работники ГПСУ установили, что после "смерти", в августе 2021 года женщина дважды пересекала государственную границу и летала отдыхать с семьей в Египет.
Отмечается, что "вдовца" за границу так и не впустили.
Украинец притворился "вдовцом", чтобы пересечь границу (facebook.com/DPSUkraine)
Ранее мы сообщали, что на Закарпатье задержали мужчину, который переправлял через госграницу украинцев призывного возраста.
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