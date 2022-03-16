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ГБР передало армии миллион долларов, которые были изъяты на границе

Новина українською →
Среда 16 марта 2022 18:43
ГБР передало армии миллион долларов, которые были изъяты на границе Фото: ГБР передало армии миллион долларов, которые были изъяты на границе (dbr.gov.ua)
Автор: Сергей Пышкин

Сотрудники ГБР изъяли около миллиона долларов США во время незаконной попытки вывезти их за границу. Все средства были переданы армии Украины.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГБР.

Согласно данным ГБР, на пункте пропуска "Ягодин" Волынской таможни было изъято:

  • почти 68 тысяч евро;
  • более 140 тысяч долларов США;
  • более 12 килограммов золотых слитков;
  • ювелирные изделия из золота весом 13,8 кг.

Все это работник посольства пытался вывезти заграницу под видом дипломатической почты.

Фото: ГБР передало армии миллион долларов, которые были изъяты на границе (dbr.gov.ua)

"На основании решения суда изъятые наличные, ювелирные изделия и золото на сумму около 1 млн долларов США были конфискованы в собственность государства", - пишет пресс-служба.

Представителя посольства оштрафовали на 26,8 млн гривен.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что ГСЧС предупредило о возможных провокациях. Неизвестные пытаются завладеть форменной одеждой пожарных.

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