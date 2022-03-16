Сотрудники ГБР изъяли около миллиона долларов США во время незаконной попытки вывезти их за границу. Все средства были переданы армии Украины.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГБР.

"На основании решения суда изъятые наличные, ювелирные изделия и золото на сумму около 1 млн долларов США были конфискованы в собственность государства", - пишет пресс-служба.

Фото: ГБР передало армии миллион долларов, которые были изъяты на границе (dbr.gov.ua)

Все это работник посольства пытался вывезти заграницу под видом дипломатической почты.

Согласно данным ГБР, на пункте пропуска "Ягодин" Волынской таможни было изъято:

Напомним, РБК-Украина писало о том, что ГСЧС предупредило о возможных провокациях. Неизвестные пытаются завладеть форменной одеждой пожарных.

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