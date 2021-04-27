Украинец в Польше пытался украсть 120 посудомоечных машин

В Польше задержали гражданина Украины за то, что он пытался украсть 120 посудомоечных машин. Инцидент произошел в городе Радомско.

Об этом говорится в сообщении на сайте местной полиции .

Сообщается, что украинец под видом сотрудника транспортной компании пытался вывезти со склада 120 посудомоечных машин на сумму 109 000 злотых (около 800 000 гривен). По данным полиции, инцидент произошел еще 21 апреля.

Мужчина с грузовиком попал на территорию завода на основании транспортных документов, которые позже оказались поддельными. Его грузовик загрузили 120 посудомоечными машинами, которые он якобы должен был отвезти в Германию. Но один из сотрудников в последний момент заподозрил обман.

На место вызвали полицию, она нашла поддельную транспортную документацию. Задержанный имел при себе документы на разные имена и национальности, представлялся гражданином Словакии.

На данный момент 28-летний гражданин Украины арестован. Ему грозит до 8 лет тюрьмы за мошенничество.