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Украинец в Польше пытался украсть 120 посудомоечных машин

Новина українською → Радомско, Вторник 27 апреля 2021 15:59
Украинец в Польше пытался украсть 120 посудомоечных машин Фото: задержание украинца в Польше (radomsko.policja.gov.pl)
Автор: РБК-Украина

В Польше задержали гражданина Украины за то, что он пытался украсть 120 посудомоечных машин. Инцидент произошел в городе Радомско.

Об этом говорится в сообщении на сайте местной полиции.

Сообщается, что украинец под видом сотрудника транспортной компании пытался вывезти со склада 120 посудомоечных машин на сумму 109 000 злотых (около 800 000 гривен). По данным полиции, инцидент произошел еще 21 апреля.

Мужчина с грузовиком попал на территорию завода на основании транспортных документов, которые позже оказались поддельными. Его грузовик загрузили 120 посудомоечными машинами, которые он якобы должен был отвезти в Германию. Но один из сотрудников в последний момент заподозрил обман.

На место вызвали полицию, она нашла поддельную транспортную документацию. Задержанный имел при себе документы на разные имена и национальности, представлялся гражданином Словакии.

На данный момент 28-летний гражданин Украины арестован. Ему грозит до 8 лет тюрьмы за мошенничество.

Напомним, ранее в Польше гражданин Украины угнал машину и пытался на ней скрыться от полиции. Теперь ему грозит до 10 лет лишения свободы.

А в марте Германия экстрадировала в Россию подозреваемого в мошенничестве украинца.

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