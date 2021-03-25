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Германия экстрадировала в Россию подозреваемого в мошенничестве украинца

Новина українською → Берлин, Четверг 25 марта 2021 16:59
Германия экстрадировала в Россию подозреваемого в мошенничестве украинца Фото: Интерпол (facebook com InterpolHQ)
Автор: РБК-Украина

Германия экстрадировала в Россию гражданина Украины Виталия Почепу, которого российские правоохранительные органы подозревают в мошенничестве. По данным следствия, он незаконно завладел крупной суммой денег.

Об этом говорится в сообщении на сайте Генеральной прокуратуры России.

Сообщается, что немецкая сторона удовлетворила запрос на экстрадицию Почепы.

"Он обвиняется в том, что в марте 2018 года в Москве, действуя в составе организованной преступной группы, мошенническим путем совершил хищение денежных средств ООО "АлкоПро"", - говорится в сообщении.

После украинец скрывался Германии и был объявлен Россией в международный розыск. В сентябре 2019 года немецкое бюро Интерпола сообщило о его задержании.

Напомним, в 2017 году Германия экстрадировала в РФ подозреваемого в мошенничестве гражданина Украины Андрея Залогу.

Осенью 2019 года в Польше по запросу России задержали украинского добровольца и ветерана войны на Донбассе Игоря Мазура. Однако украинской стороне удалось вернуть его на родину и предотвратить экстрадицию.

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