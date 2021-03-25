Германия экстрадировала в Россию подозреваемого в мошенничестве украинца

Германия экстрадировала в Россию гражданина Украины Виталия Почепу, которого российские правоохранительные органы подозревают в мошенничестве. По данным следствия, он незаконно завладел крупной суммой денег.

Об этом говорится в сообщении на сайте Генеральной прокуратуры России .

Сообщается, что немецкая сторона удовлетворила запрос на экстрадицию Почепы.

"Он обвиняется в том, что в марте 2018 года в Москве, действуя в составе организованной преступной группы, мошенническим путем совершил хищение денежных средств ООО "АлкоПро"", - говорится в сообщении.

После украинец скрывался Германии и был объявлен Россией в международный розыск. В сентябре 2019 года немецкое бюро Интерпола сообщило о его задержании.