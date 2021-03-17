ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

В Польше украинец угнал авто и пытался уйти от полиции

Новина українською → Катовице, Среда 17 марта 2021 11:13
В Польше украинец угнал авто и пытался уйти от полиции Фото: полиция (GettyImages)
Автор: Андрей Козловский

В Польше гражданин Украины угнал машину и пытался на ней скрыться от правоохранителей. Мужчину задержали и ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Об этом сообщает Yavl.

Как сообщается, инцидент произошел ночью в Катовице, когда полицейские увидели, как эвакуатор пытается забрать припаркованный автомобиль. Правоохранители попытались выяснять, есть ли на это согласие владельца авто, однако припаркованная машина BMW резко сорвалась с места.

После этого, правоохранители устроили погоню за правонарушителем. Мужчина на BMW сначала протаранил авто катовицких полицейских. Когда же им на помощь пришли полицейские из Сосновца, дважды ударил их машину, пытаясь столкнуть ее с дороги. Чтобы прекратить погоню, полицейские начали стрелять по шинам.

Правонарушитель продолжал уходить от погони и с тремя пробитыми колесами, однако через некоторое время не справился с управлением и влетел в придорожные заросли на одном из участков Сосновця. После этого мужчина попытался выбраться из авто и убежать.

Нарушителя задержали. Им оказался 23-летний гражданин Украины. В его крови также обнаружили 1,6 промилле алкоголя.

Украинцу предъявили обвинение в краже авто, управлении в состоянии алкогольного опьянения, нападении на полицейских и попытке сбежать от них. За это ему может грозить до 10 лет тюрьмы. Пока мужчину отправили под арест на 3 месяца.

Напомним, ранее украинец в Польше ранил ножом другого гражданина Украины и попытался напасть на полицейских, которые прибыли на вызов. Нападавший был пьян.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Происшествия погоня
NEWS
ВСУ провели учения по уничтожению воздушного десанта врага
ВСУ провели учения по уничтожению воздушного десанта врага
DAILY
Руководитель САП Максим Грищук: Я думаю, что в деле ПриватБанка была утечка
Олег Чернышкорреспондент РБК-Украина Руководитель САП Максим Грищук: Я думаю, что в деле ПриватБанка была утечка