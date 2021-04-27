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Українець у Польщі намагався вкрасти 120 посудомийних машин

Новость на русском → Радомско, Вівторок 27 квітня 2021 15:59
Українець у Польщі намагався вкрасти 120 посудомийних машин Фото: затримання українця в Польщі (radomsko.policja.gov.pl)
Автор: РБК-Україна

У Польщі затримали громадянина України за те, що він намагався вкрасти 120 посудомийних машин. Інцидент стався в місті Радомсько.

Про це йдеться в повідомленні на сайті місцевої поліції.

Повідомляється, що українець під виглядом співробітника транспортної компанії намагався вивезти зі складу 120 посудомийних машин на суму 109 000 злотих (близько 800 000 гривень). За даними поліції, інцидент стався ще 21 квітня.

Чоловік з вантажівкою потрапив на територію заводу на підставі транспортних документів, які пізніше виявилися підробленими. Його вантажівку завантажили 120 посудомийними машинами, які він нібито мав відвезти до Німеччини. Але один із співробітників в останній момент запідозрив обман.

На місце викликали поліцію, вона знайшла підроблену транспортну документацію. Затриманий мав при собі документи на різні імена та національності, представлявся громадянином Словаччини.

На даний момент 28-річний громадянин України заарештований. Йому загрожує до 8 років в'язниці за шахрайство.

Нагадаємо, раніше в Польщі громадянин України викрав машину і намагався на ній втекти від поліції. Тепер йому загрожує до 10 років позбавлення волі.

А в березні Німеччина екстрадувала в Росію підозрюваного в шахрайстві українця.

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