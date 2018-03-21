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Украинец Пахнюк вышел в лидеры Кубка мира по спортивной гимнастике

НовостиСпорт    21.03.2018 - 10:10
Фото: Петр Пахнюк (скрин с видео)
Фото: Петр Пахнюк (скрин с видео)

Спортсмен стал пятым на соревнованиях в Германии

Украинец Петр Пахнюк после второго этапа Кубка мира в многоборье, который прошел в немецком Штутгарте, вышел в лидеры мирового рейтинга. Об этом сообщает sport.ua.

Отмечается, что на соревнованиях украинец стал лишь пятым.

 

Ему не удалось избежать грубых ошибок и слабый коэффициент сложности на перекладине не позволил ему удержаться в призах, хотя перед последним упражнением Пахнюк был третьим. 

 

Ранее украинец стал бронзовым призером первого этапа Кубка мира, проходившего в Чикаго (США). Таким образом, после двух этапов Петр Пахнюк занимает первое место в мировом рейтинге многоборья, поскольку в зачет идут лучшие два результата:

Окончательные итоги Кубка мира в многоборье будут подведены после оставшихся двух этапов в Бирмингеме (21-22 марта) и Токио (14 апреля).

Напомним, украинские борцы Жан Беленюк (греко-римский стиль) и Юлия Ткач (свободный стиль) в составе команды AKS Madej стали чемпионами польской борцовской лиги PWPW KLZ.

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Теги: гимнастика, Кубок мира, лидер, соревнования
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