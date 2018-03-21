Українець Пахнюк вийшов у лідери Кубка світу зі спортивної гімнастики

Українець Петро Пахнюк після другого етапу Кубка світу в багатоборстві, який пройшов у німецькому Штутгарті, вийшов в лідери світового рейтингу. Про це повідомляє sport.ua.

Зазначається, що на змаганнях українець став лише п'ятим.

Йому не вдалося уникнути грубих помилок і слабкий коефіцієнт складності на перекладині не дозволив йому втриматися в призах, хоча перед останньою вправою Пахнюк був третім.

Раніше українець став бронзовим призером першого етапу Кубка світу, що проходив в Чикаго (США). Таким чином, після двох етапів Петро Пахнюк займає перше місце в світовому рейтингу багатоборства, оскільки в залік йдуть кращі два результату:

Остаточні підсумки Кубка світу в багатоборстві будуть підведені після останніх двох етапів в Бірмінгемі (21-22 березня) і Токіо (14 квітня).

Нагадаємо, українські борці Жан Беленюк (греко-римський стиль) і Юлія Ткач (вільний стиль) в складі команди AKS Madej стали чемпіонами польської борцівською ліги PWPW KLZ.