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Українець Пахнюк вийшов у лідери Кубка світу зі спортивної гімнастики

НовиниСпорт    21.03.2018 - 10:10
Фото: Петро Пахнюк (скрін з відео)
Фото: Петро Пахнюк (скрін з відео)

Спортсмен став п'ятим на змаганнях в Німеччині

Українець Петро Пахнюк після другого етапу Кубка світу в багатоборстві, який пройшов у німецькому Штутгарті, вийшов в лідери світового рейтингу. Про це повідомляє sport.ua.

Зазначається, що на змаганнях українець став лише п'ятим.

 

Йому не вдалося уникнути грубих помилок і слабкий коефіцієнт складності на перекладині не дозволив йому втриматися в призах, хоча перед останньою вправою Пахнюк був третім.

 

Раніше українець став бронзовим призером першого етапу Кубка світу, що проходив в Чикаго (США). Таким чином, після двох етапів Петро Пахнюк займає перше місце в світовому рейтингу багатоборства, оскільки в залік йдуть кращі два результату:

Остаточні підсумки Кубка світу в багатоборстві будуть підведені після останніх двох етапів в Бірмінгемі (21-22 березня) і Токіо (14 квітня).

Нагадаємо, українські борці Жан Беленюк (греко-римський стиль) і Юлія Ткач (вільний стиль) в складі команди AKS Madej стали чемпіонами польської борцівською ліги PWPW KLZ. 

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Теги: гимнастика, Кубок мира, лидер, соревнования
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