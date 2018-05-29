Украинец в алкогольном опьянении совершил смертельную аварию в Польше

В результате ДТП в Польше пострадали четверо человек, одна из пострадавших скончалась в больнице

Гражданин Украины, находясь в Польше, совершил смертельное дорожно-транспортное происшествие (ДТП) селе Седлец-Дужи в Силезском воеводстве. В результате ДТП пострадали четверо человек, одна из пострадавших скончалась в больнице, передает "Польское радио".

Известно, что авария в Польше произошла поздно вечером 26 мая 2018, однако информация о погибшей потерпевшей появилась недавно. Так, 42-летний украинец за рулем Mitubishi Pajero выехал на полосу встречного движения на автодороге DK1.

Мужчина проехал по встречной полосе несколько метров, когда произошло лобовое столкновение с автомобилем марки Volvo, за рулем которой находился 25-летний мужчина.

В результате аварии водителя Mitsubishi и четырех человек с Volvo - водителя и трех пассажиров (двух женщин и мужчину) - доставили в больницы в рамках Силезского воеводства. Одна из пассажирок Volvo, 47-летняя женщина, скончалась в больнице. Состояние остальных пострадавших остается тяжелым.

По данным полиции, в организме украинского водителя обнаружили почти 5 промилле алкоголя. Прокуратура допросила виновника ДТП. Украинский водитель признал свою вину, но сказал, что не помнит инцидента.

Напомним, в столице Венгрии - Будапеште - 28 мая автобус с украинцами попал в аварию, в результате чего пострадали 28 человек. Полиция задержала водителя автобуса, гражданина украины.