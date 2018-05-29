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Українець напідпитку спричинив смертельну аварію в Польщі

НовиниНадзвичайні події    29.05.2018 - 17:44
Ілюстративне фото (pixabay.com)
Ілюстративне фото (pixabay.com)

Внаслідок ДТП у Польщі постраждали четверо людей, одна з потерпілих померла в лікарні

Громадянин України, перебуваючи у Польщі, спричинив смертельну дорожньо-транспортну пригоду (ДТП) селі Сєдлєц-Дужи в Сілезькому воєводстві. Унаслідок ДТП постраждали четверо людей, одна з потерпілих померла в лікарні, передає "Польське радіо".

Відомо, що аварія у Польщі сталась пізно ввечері 26 травня 2018, однак інформація про загиблу потерпілу з'явилась нещодавно. Так, 42-річний українець за кермом Mitubishi Pajero виїхав на смугу зустрічного руху на автодорозі DK1.

Чоловік проїхав зустрічною смугою кількасот метрів, коли сталось лобове зіткнення з автівкою марки Volvo, за кермом якої перебував 25-річний чоловік.

Внаслідок аварії водія Mitsubishi та чотирьох осіб з Volvo - водія і трьох пасажирів (двох жінок та чоловіка) - доставили до лікарень у межах Сілезького воєводства. Одна з пасажирок Volvo, 47-річна жінка, померла у лікарні. Стан інших потерпілих залишається важким.

За даними поліції, в організмі українського водія виявили майже 5 проміле алкоголю. Прокуратура допитала винуватця ДТП. Український водій визнав свою вину, але сказав, що не пам’ятає інциденту.

Нагадаємо, у столиці Угорщини - Будапешті - 28 травня автобус з українцями потрапив в аварію, в результаті чого постраждали 28 людей. Поліція затримала водія автобуса, громадянина Україна.

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Теги публікації: ДТП, Польша  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Новини АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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