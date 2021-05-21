Украинец Малиновский признан игроком месяца в итальянской Серии А
Украинский полузащитник "Аталанты" Руслан Малиновский признан игроком месяца в мае в итальянской Серии А. На счету украинца два гола и три результативные передачи в четырех матчах за бергамцев.
Об этом сообщает пресс-служба Серии А.
Так, Малиновский отметился голами в ворота "Дженоа" и "Пармы", а также записал свой актив ассисты в матчах с "Дженоа", "Беневенто" и "Сассуоло".
За тур до конца чемпионата украинец лидирует в списке лучших ассистентов Серии А. На его счету уже 12 результативных передач, что на одну больше, чем у форварда "Интера" Ромелу Лукаку.
Отметим, на неделе Малиновский отметился голом в ворота "Ювентуса" в финале Кубка Италии. Правда, тот матч "Аталанта" проиграла 1:2. Для Малиновского гол стал результативным действием в 11-м матче подряд. Подобное не удавалось никому из игроков "Аталанты" с сезона 2004/2005.
Ранее РБК-Украина писало, что Малиновский повторил достижение легендарного португальца Луиша Фигу в Серии А.
В последнем туре "Аталанта" сыграет с "Миланом". Поединок состоится в воскресенье, 23 мая. В этой встрече решится судьба второго места в турнирной таблице. Сейчас вторую строчку занимает клуб Малиновского, опережая миланцев на два очка. Чемпион Италии уже определился - им стал "Интер".