Українець Малиновський визнаний гравцем місяця в італійській Серії А

Фото: Руслан Малиновський у травні відзначився 2 голами і 3 асистами в чотирьох матчах за "Аталанту" в Серії А (facebook.com/atalantabc)

Український півзахисник "Аталанти" Руслан Малиновський визнаний гравцем місяця в травні в італійській Серії А.На рахунку українця два голи і три результативні передачі в чотирьох матчах за бергамців.

Так, Малиновський відзначився голами у ворота "Дженоа" і "Парми", а також записав свій актив ассисти в матчах з "Дженоа", "Беневенто" і "Сассуоло". За тур до кінця чемпіонату українець лідирує в списку кращих асистентів Серії А.на його рахунку вже 12 результативних передач, що на одну більше, ніж у форварда "Інтера" Ромелу Лукаку.