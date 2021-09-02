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Украинец Крипак завоевал четвертое "золото" Паралимпиады в Токио

Автор: РБК-Украина

Украинский пловец Максим Крипак завоевал четвертую золотую медаль Паралимпиады в Токио. И снова с мировым рекордом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter Паралимпийских игр.

"Мировой рекорд в заплыве на 100 м на спине среди мужчин в категории S10 побит. "Золото" у Максима Крипака из Украины", - говорится в сообщении.

Второе место в заплыве занял Стефано Раймонди из Италии, третье - Флоран Марэ из Франции.

В активе украинской команды уже 20 золотых медалей, что позволило ей вернуться в топ-5 медального зачета.

Напомним, сегодня утром украинские паралимпийцы Владислав Загребельный и Мария Помазан завоевали золотые медали.

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