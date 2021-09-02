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На Паралимпиаде украинские легкоатлеты завоевали два "золота"

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Токио, Четверг 02 сентября 2021 08:17
На Паралимпиаде украинские легкоатлеты завоевали два "золота" Фото: Мария Помазан взяла золото (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

На Паралимпиаде в Токио украинские спортсмены Владислав Загребельный и Мария Помазан выиграли золотые медали. Также Загребельный установил рекорд Европы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter Игр в Токио.

Украинский легкоатлет Загребельный получил золотую медаль в прыжках в длину в классе Т37 с результатом 6.59.

Кроме того, легкоатлетка Помазан уверенно завоевала золотую медаль в толкании ядра, стоя в классе F35, с результатом 12.24.

Помазан опередила ближайшую соперницу на 3,09 метра.

Украинская сборная на Паралимпийских играх в Токио в восьмой день соревнований завоевала 2 золотые, 2 серебряные и 4 бронзовые медали.

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