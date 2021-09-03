Украинец Крипак взял свое пятое "золото" Паралимпиады с очередным рекордом

Украинский пловец Максим Крипак завоевал свою пятую золотую медаль Паралимпиады-2020 в Токио. При этом спортсмен установил паралимпийский рекорд - 2 минуты 05,68 секунды.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter Паралимпийских игр.
"Максим Крипак побеждает соперника в заплыве на 200 м (SM10) и устанавливает новый паралимпийский рекорд со временем 2:05.68 мин", - говорится в сообщении.
Второе место занял итальянец Стефано Раймонди, а третье - Бас Таккен из Нидерландов.
Напомним, что украинский пловец 2 сентября завоевал свою четвертую золотую медаль с мировым рекордом.
Кроме этого, украинские паралимпийцы завоевали одну золотую и четыре серебряных медали.