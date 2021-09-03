RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Українець Крипак взяв своє п’яте "золото" Паралімпіади з черговим рекордом

Автор: Марія Кучерявець

Український плавець Максим Крипак завоював свою п'яту золоту медаль Паралімпіади-2020 в Токіо. При цьому спортсмен встановив паралімпійський рекорд - 2 хвилини 05,68 секунди.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter Паралімпійських ігор.

"Максим Крипак перемагає суперника у запливі на 200 м (SM10) і встановлює новий паралімпійський рекорд з часом 2:05.68 хв", - йдеться в повідомленні.

Друге місце посів італієць Стефано Раймонді, а третє - Бас Таккен з Нідерландів.

Нагадаємо, що український плавець 2 вересня завоював свою четверту золоту медаль зі світовим рекордом.

Крім цього, українські паралімпійці вибороли одну золоту та чотири срібних медалі.

Читайте РБК-Україна в Google News
Олімпіада 2020