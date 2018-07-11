Українець Дерев'янченко домовився про бій за пояс чемпіона IBF

Поєдинок відбудеться в Нью-Йорку в жовтні цього року

Промоутери Сергія Дерев'янченко (12-0, 10 КО) і Деніела Джейкобса (34-2, 29 КО) досягли домовленості про проведення бою за вакантний пояс за версією IBF у середній вазі. Про це повідомив менеджер американця Едді Хирний в інтерв'ю Boxing News.

Поєдинок пройде в Нью-Йорку (США) на одній з двох головних арен міста - Madison Square Garden або Barclays Center. Орієнтовна дата поєдинку - 20 або 27 жовтня. Поєдинок транслюватиметься на каналі НВО.

Нагадаємо, цей титул став вакантним після того, як його власник Геннадій Головкін (38-0-1, 34 КО) відмовився від обов'язкового захисту титулу проти українського боксера. IBF позбавила казахстанського боксера пояса.