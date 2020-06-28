В Украине из зоны паводков эвакуировали 1656 человек

На западе Украины продолжают ликвидировать последствия дождевого паводка. В результате было эвакуировано 1656 человек.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

За вчера было эвакуировано 62 человека, откачано 47 тысяч 569 м. куб. воды, доставлено для населения 450 кг продуктов питания и 8700 л. питьевой воды.

Всего к ликвидации последствий непогоды привлекалось 1 тысяча 47 человек и 595 единиц техники, из них от ГСЧС 216 человек личного состава и 339 единиц техники (из них 2 вертолета).

Напомним, Украина обратилась за помощью с ликвидацией последствий мощных наводнений в западных регионах к Европейскому союзу и НАТО.

Также сообщалось, что на борьбу с наводнениями на западе правительство выделило 700 миллионов гривен.

Кроме того, синоптики предупредили о возможных паводках в Киевской и Одесской областях.