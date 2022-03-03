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В Украине жертвами российской агрессии стали 752 мирных граждан, - ООН

Автор: Владимир Костырин

Мониторинговая миссия ООН по правам человека в Украине зафиксировала 752 жертвы среди мирного населения в стране за время российской полномасштабной военной агрессии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Тима Листера из CNN в Киеве.

В отчете указываются сведения за период с 24 февраля до полуночи вторника, 1 марта.

Так, Управление Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) в этот период зафиксировало 227 убитых, в том числе 15 детей в возрасте до 18 лет.

Кроме того, количество раненых гражданских составило 525 человек.

Отметим, что по данным ГСЧС Украины за 2 марта, в нашей стране с начала вооруженной российской агрессии уже погибли более 2 тысячи граждан, не считая защитников.

Также сообщалось, что Международный Суд в Гааге проведет слушания о геноциде по иску Украины против России.

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ООНВойна России против Украины