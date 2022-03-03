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В Україні жертвами російської агресії стали 752 мирних громадян, - ООН

Автор: Володимир Костирін

Моніторингова місія ООН з прав людини в Україні зафіксувала 752 жертви серед мирного населення в країні за час російської повномасштабної військової агресії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Тіма Лістера з CNN ув Києві.

У звіті зазначаються відомості за період з 24 лютого до півночі вівторка, 1 березня.

Так, Управління Верховного комісара ООН з прав людини (УВКПЛ) в цей період зафіксувало 227 убитих, у тому числі 15 дітей у віці до 18 років.

Крім того, кількість поранених цивільних склала 525 людей.

Зазначимо, що за даними ДСНС України за 2 березня, в нашій країні з початку збройної російської агресії вже загинули понад 2 тисячі громадян, не рахуючи захисників.

Також повідомлялося, що Міжнародний Суд в Гаазі проведе слухання про геноцид за позовом України проти Росії.

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ООНВійна Росії проти України