В Украине женщинам с детьми до трех лет и беременным могут разрешить работать ночью

Согласно этому закону, не допускается привлечение к работам в ночное время, к сверхурочным работам и работам в выходные дни и направление в командировку беременных и женщин с детьми в возрасте до трех лет без их письменного согласия. В отличие от действующего в настоящее время полного запрета.

Документ предлагает определить в ЗУ "Об обеспечении равных прав и возможностей женщин и мужчин" понятие "неоплачиваемый уходовый труд" и полномочия специально уполномоченного центрального органа исполнительной власти по вопросам обеспечения равных прав и возможностей женщин и мужчин.

Этот орган будет организовывать научные и экспертные исследования по оценке стоимости неоплачиваемого уходового труда, как деятельности женщин и мужчин, с целью уменьшения разрыва в оплате труда.

"При обсуждении обращалось внимание на то, что в украинском законодательстве не определено понятие "домашний труд". Этот вид деятельности не учитывается в процессах бюджетирования, углубляет существующий гендерный разрыв в оплате труда женщин и мужчин", - говорится в сообщении ВР.

Закон определяет понятие домашнего труда. Указано, что это направленная ​​на обслуживание домашнего хозяйства (семьи) работа, которую выполняет человек в возрасте от 16 лет на основании трудового договора регулярно и на профессиональной основе.

Этот договор может быть расторгнут в любое время по соглашению сторон при условии предупреждения об этом не менее чем за две недели. Особенности регулирования домашнего труда определяют условия трудового договора.

Выделяют и неоплачиваемый уходовый труд. Это неоплачиваемая деятельность лица, направленная на обслуживание и обеспечение потребностей семьи: ведение домашнего хозяйства, уход за детьми и другими членами семьи, забота о них, воспитание детей и т.д.

"Комитет принял решение на следующем заседании заслушать автора законопроекта", - информируют в парламенте.