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В Украине женщин отдельных профессий обязали встать на воинский учет: кого это касается

Автор: Сергей Пышкин

В Украине вступил в силу приказ об утверждении перечня профессий для женщин, которые обязаны встать на военный учет. Отныне работодатели должны контролировать наличие соответствующих документов о пребывании на учете не только у мужчин, но и у женщин.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Армия.

Приказ Министерства обороны был зарегистрирован еще 3 декабря 2021 года.

Согласно документу, на воинском учете должны находиться работницы 35 сфер деятельности, среди которых самые разные профессии. В то же время на учет встанут не только руководители и ведущие должностные лица предприятий, но и представительницы рабочих специальностей.

В частности, работодатель, который не проконтролирует наличие документов о пребывании на военном учете у своих работников - будет вынужден заплатить штраф в размере от 5,1 до 8,5 тысячи гривен.

Перечень профессий, после получения которых женщины обязаны встать на воинский учет:

  • государственная безопасность;
  • автомобильный транспорт;
  • транспортные технологии (по видам);
  • речной и морской транспорт, гидротехническое строительство, водная инженерия и водные технологии, судостроение;
  • строительство и гражданская инженерия, архитектура и градостроительство, геодезия и землеустройство;
  • химия, химические технологии и инженерия, биология;
  • авиационный транспорт, авиационная и ракетно-космическая техника;
  • авионика;
  • телекоммуникации и радиотехника;
  • инженерия программного обеспечения, компьютерные науки, информационные системы и технологии, компьютерная инженерия, системный анализ, кибербезопасность, микро- и наносистемная техника, автоматизация и компьютерно-интегрированные технологии;
  • электроника;
  • метрология и информационно-измерительная техника;
  • науки о Земле, география, физика и астрономия;
  • пищевые технологии, технология производства и переработки продукции животноводства;
  • обеспечение войск, вооружение и военная техника, технологии легкой промышленности;
  • металлургия, материаловедение, прикладная физика и наноматериалы;
  • деревообрабатывающие и мебельные технологии;
  • физическая терапия, эрготерапия, медицинская и психология, общественное здоровье, физическая реабилитация, промышленная фармация, санитария и экспертиза;
  • стоматология, медицина, медсестринство, фармация, технологии медицинской диагностики и лечения;
  • биомедицинская инженерия, биотехнологии и биоинженерия;
  • ветеринарная медицина, ветеринарная гигиена;
  • учет и налогообложение, маркетинг, менеджмент, предпринимательство, экономика;
  • публичное управление и администрирование, право, международное право, международные отношения, общественные коммуникации и региональные студии, математика, прикладная математика, статистика;
  • физическая культура, спорт и туризм;
  • гражданская безопасность, правоохранительная деятельность;
  • финансы, банковское дело и страхование;
  • информационное, библиотечное и архивное дело, история и археология;
  • журналистика, профессиональное образование (по специализации), специальное образование;
  • психология, социология, политология, социальная работа, социальное обеспечение;
  • музыкальное искусство, сценическое искусство, менеджмент социокультурной деятельности;
  • издательство и полиграфия;
  • железнодорожный транспорт;
  • гостинично-ресторанное дело;
  • теплоэнергетика, гидроэнергетика, энергетическое машиностроение, отраслевое машиностроение, электроэнергетика, электротехника и электромеханика, атомная энергетика, горное дело, нефтегазовая инженерия и технологии, прикладная механика;
  • пожарная безопасность.
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