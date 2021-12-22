В Украине женщин отдельных профессий обязали встать на воинский учет: кого это касается

Приказ Министерства обороны был зарегистрирован еще 3 декабря 2021 года.

Согласно документу, на воинском учете должны находиться работницы 35 сфер деятельности, среди которых самые разные профессии. В то же время на учет встанут не только руководители и ведущие должностные лица предприятий, но и представительницы рабочих специальностей.

В частности, работодатель, который не проконтролирует наличие документов о пребывании на военном учете у своих работников - будет вынужден заплатить штраф в размере от 5,1 до 8,5 тысячи гривен.

Перечень профессий, после получения которых женщины обязаны встать на воинский учет: