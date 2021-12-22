В Украине женщин отдельных профессий обязали встать на воинский учет: кого это касается

В Украине вступил в силу приказ об утверждении перечня профессий для женщин, которые обязаны встать на военный учет. Отныне работодатели должны контролировать наличие соответствующих документов о пребывании на учете не только у мужчин, но и у женщин.
Приказ Министерства обороны был зарегистрирован еще 3 декабря 2021 года.
Согласно документу, на воинском учете должны находиться работницы 35 сфер деятельности, среди которых самые разные профессии. В то же время на учет встанут не только руководители и ведущие должностные лица предприятий, но и представительницы рабочих специальностей.
В частности, работодатель, который не проконтролирует наличие документов о пребывании на военном учете у своих работников - будет вынужден заплатить штраф в размере от 5,1 до 8,5 тысячи гривен.
Перечень профессий, после получения которых женщины обязаны встать на воинский учет:
государственная безопасность;
автомобильный транспорт;
транспортные технологии (по видам);
речной и морской транспорт, гидротехническое строительство, водная инженерия и водные технологии, судостроение;
строительство и гражданская инженерия, архитектура и градостроительство, геодезия и землеустройство;
химия, химические технологии и инженерия, биология;
авиационный транспорт, авиационная и ракетно-космическая техника;
авионика;
телекоммуникации и радиотехника;
инженерия программного обеспечения, компьютерные науки, информационные системы и технологии, компьютерная инженерия, системный анализ, кибербезопасность, микро- и наносистемная техника, автоматизация и компьютерно-интегрированные технологии;
электроника;
метрология и информационно-измерительная техника;
науки о Земле, география, физика и астрономия;
пищевые технологии, технология производства и переработки продукции животноводства;
обеспечение войск, вооружение и военная техника, технологии легкой промышленности;
металлургия, материаловедение, прикладная физика и наноматериалы;
деревообрабатывающие и мебельные технологии;
физическая терапия, эрготерапия, медицинская и психология, общественное здоровье, физическая реабилитация, промышленная фармация, санитария и экспертиза;
стоматология, медицина, медсестринство, фармация, технологии медицинской диагностики и лечения;
биомедицинская инженерия, биотехнологии и биоинженерия;
ветеринарная медицина, ветеринарная гигиена;
учет и налогообложение, маркетинг, менеджмент, предпринимательство, экономика;
публичное управление и администрирование, право, международное право, международные отношения, общественные коммуникации и региональные студии, математика, прикладная математика, статистика;