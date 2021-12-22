В Україні жінок окремих професій зобов'язали стати на військовий облік: кого це стосується

Наказ Міністерства оборони було зареєстровано ще 3 грудня 2021 року.

Відповідно до документа, на військовому обліку повинні перебувати працівниці 35 сфер діяльності, серед яких найрізноманітніші професії. Водночас на облік встануть не лише керівники й провідні посадовці підприємств, але й представниці робочих спеціальностей.

Зокрема, роботодавець, який не проконтролює наявність документів про перебування на військовому обліку у своїх працівників - буде змушений заплатити штраф у розмірі від 5,1 до 8,5 тисячі гривень.

Перелік професій, після одержання яких жінки зобов'язані стати на військовий облік: