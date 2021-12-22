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В Україні жінок окремих професій зобов'язали стати на військовий облік: кого це стосується

Автор: Сергій Пишкін

В Україні набув чинності наказ щодо затвердження переліку професій для жінок, які зобов'язані стати на військовий облік. Відтепер роботодавці повинні контролювати наявність відповідних документів про перебування на обліку не лише у чоловіків, але й у жінок.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на АрміяInform.

Наказ Міністерства оборони було зареєстровано ще 3 грудня 2021 року.

Відповідно до документа, на військовому обліку повинні перебувати працівниці 35 сфер діяльності, серед яких найрізноманітніші професії. Водночас на облік встануть не лише керівники й провідні посадовці підприємств, але й представниці робочих спеціальностей.

Зокрема, роботодавець, який не проконтролює наявність документів про перебування на військовому обліку у своїх працівників - буде змушений заплатити штраф у розмірі від 5,1 до 8,5 тисячі гривень.

Перелік професій, після одержання яких жінки зобов'язані стати на військовий облік:

  • державна безпека;
  • автомобільний транспорт;
  • транспортні технології (за видами);
  • річковий та морський транспорт, гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології, суднобудування;
  • будівництво та цивільна інженерія, архітектура та містобудування, геодезія та землеустрій;
  • хімія, хімічні технології та інженерія, біологія;
  • авіаційний транспорт, авіаційна та ракетно-космічна техніка;
  • авіоніка;
  • телекомунікації та радіотехніка;
  • інженерія програмного забезпечення, комп'ютерні науки, інформаційні системи та технології, комп'ютерна інженерія, системний аналіз, кібербезпека, мікро- та наносистемна техніка, автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології;
  • електроніка;
  • метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка;
  • науки про Землю, географія, фізика та астрономія;
  • харчові технології, технологія виробництва і переробки продукції тваринництва;
  • забезпечення військ, озброєння та військова техніка, технології легкої промисловості;
  • металургія, матеріалознавство, прикладна фізика та наноматеріали;
  • деревообробні та меблеві технології;
  • фізична терапія, ерготерапія, медична та психологія, громадське здоров'я, фізична реабілітація, промислова фармація, санітарія і експертиза;
  • стоматологія, медицина, медсестринство, фармація, технології медичної діагностики та лікування;
  • біомедична інженерія, біотехнології та біоінженерія;
  • ветеринарна медицина, ветеринарна гігієна;
  • облік і оподаткування, маркетинг, менеджмент, підприємництво, економіка;
  • публічне управління та адміністрування, право, міжнародне право, міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії, математика, прикладна математика, статистика;
  • фізична культура, спорт і туризм;
  • цивільна безпека, правоохоронна діяльність;
  • фінанси, банківська справа та страхування;
  • інформаційна, бібліотечна та архівна справа, історія та археологія;
  • журналістика, професійна освіта (за спеціалізацією), спеціальна освіта;
  • психологія, соціологія, політологія, соціальна робота, соціальне забезпечення;
  • музичне мистецтво, сценічне мистецтво, менеджмент соціокультурної діяльності;
  • видавництво та поліграфія;
  • залізничний транспорт;
  • готельно-ресторанна справа;
  • теплоенергетика, гідроенергетика, енергетичне машинобудування, галузеве машинобудування, електроенергетика, електротехніка та електромеханіка, атомна енергетика, гірництво, нафтогазова інженерія та технології, прикладна механіка;
  • пожежна безпека.
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