В Украине из-за жары возможно временное отключение электроэнергии

Национальная компания "Укрэнерго" сообщила, что из-за жары в Украине возможно возникновение чрезвычайной ситуации в энергосистеме, что может привести к отключениям электроэнергии. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Укренерго".

В "Укрэнерго" рассказали, что за последние две недели в Украине были зафиксированы рекордные показатели температуры воздуха, при этом пик мощности потребления составил 17935 МВт.

Также они сообщили, что в энергосистеме Украины отсутствуют нормативные резервы мощности на энергоблоках. В настоящее время 7 блоков ТЭС находятся вне резерва из-за отсутствия угля. Только за 10 дней жары запас угля на ТЭС уменьшился почти на 10%.

"Ситуация усугубляется выводом в аварийный ремонт еще 8 блоков ТЭС", - заявили в "Укрэнерго".

Они отметили, что при дальнейшем повышении температуры и при выводе блоков ТЭС в аварийный ремонт может сложиться чрезвычайная ситуация.

"Это значит, что в Укрэнерго не останется инструментов для обеспечения покрытия максимальных нагрузок в энергосистеме. В таких случаях Укрэнерго может применять графики аварийного отключения для обеспечения целостности энергосистемы", - рассказали в компании.

Ранее РБК-Украина сообщало, что синоптик предупредила о сильную жару на выходных. Погода на выходных ожидается преимущественно сухой, впрочем, в западной части страны ожидается кратковременные дожди с грозами, также осадки возможны в Винницкой и Житомирской областях.