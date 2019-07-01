В Украине завтра жара достигнет +39

Иллюстративное фото (Андрей Коваль, РБК-Украина)

В западных областях местами ожидаются значительные дожди

Погода в Украине завтра, 2 июля, ожидается дождливой, однако температура воздуха составит +39 градусов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр в Facebook.

Как сообщают синоптики, 2 июля ночью в западных и северных областях, а также днем ​​в Украине, кроме юга, ожидаются кратковременные дожди, грозы, местами шквалы 15-20 м / с. В западных областях местами ожидаются значительные дожди, град.

Ветер юго-западный с переходом на правобережье на северо-западный, 7-12 м / с.

Температура воздуха ночью +17 +22, а днем ​​в северных и западных областях +24 +29 градусов. На остальной территории страны столбики термометров поднимутся до +30 +35, в южной части местами +37 +39 градусов. В горных районах ночью ожидается +11 +16, а днем ​+​17 +22.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что погода в Украине ослабит температуру на ближайшей неделе, жители страны это почувствуют уже завтра, 2 июля. Синоптики предупреждают, что июльского тепла не будет. Уже завтра с севера в Украину приблизится атмосферный фронт, который принесет кратковременные дожди и грозы в северных областях.

Кроме того, что по данным Укргидрометцентра, средняя месячная температура в июле составит от +20 до +24,5 градусов тепла. Это, по данным синоптиков, на 1,1-2,5 градусов выше средних многолетних значений.

Также на завтра, 2 июля, в Украине объявили штормовое предупреждение. На территории страны ожидаются грозы и шквалы, местами значительные дожди и грозы.