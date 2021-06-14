В Украине завтра завершится основная сессия ВНО-2021

Во вторник, 15 июня, состоится внешнее независимое оценивание по географии. Оно будет последним тестированием основной сессии ВНО-2021 , которая стартовала 21 мая и проходит с соблюдением всех противоэпидемических мероприятий.

"На тестирование по географии зарегистрировано более 175 тысяч человек, которые в 743 пунктах тестирования в течение 150 минут будут выполнять задачи сертификационной работы. Тест насчитывает 54 задачи, за правильное выполнение которых можно набрать 90 баллов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что допуск участников к пункту начнется в 9:50 и продлится до 10:50. Если участник прибудет в пункт тестирования после 10:50, его не допустят к участию в ВНО.

"Для участников, которые по уважительным причинам не смогут принять участие в основной сессии ВНО, проводится дополнительная сессия. Для этого нужно в течение 5 дней после тестирования по определенному предмету (учитывая день проведения) подать заявление в соответствующий региональный центр оценивания качества образования", - указано в сообщении.