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В Украине завтра заработают новые камеры фиксации нарушений ПДД: список дорог

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Украина, Четверг 21 октября 2021 20:01
В Украине завтра заработают новые камеры фиксации нарушений ПДД: список дорог Фото: завтра заработают новые камеры фиксации нарушений ПДД (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

В пятницу, 22 октября, на украинских дорогах заработают еще 17 камер автофиксации нарушений правил дорожного движения. Камеры включат на дорогах Львова, Винницы, Харькова, а также Донецкой и Харьковской областей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу первого заместителя руководителя патрульной полиции Киева Алексея Билошицкого.

На каких дорогах завтра заработают камеры

Львов:

  • ул. Стрыйская, 35 направление прибора ул. Ивана Чмолы;
  • ул. Сиховская, 16-а направление направления прибора ул. Зеленая.

Винница:

  • ул. Келецкая, 30 направление прибора ул. Пирогова;
  • ул. Киевская, 65 направление прибора ул. Сергея Зулинского;
  • ул. Киевская, 126 направление прибора ул. Гонты;
  • просп. Юности, 46 направление прибора ул. Келецкая.

Харьков:

  • ул. Героев Труда, 2/48 направление прибора ул. Ковпака.

Донецкая область:

  • на 676 км+102 автодороги Н-08 направление с. Кальчиновка.

Харьковская область:

  • на 468 км+745 автодороги М-03 направление г. Полтава;
  • на 517 км+233 автодороги М-03 направление г. Харьков;
  • на 622 км+984 автодороги М-03 направление г. Харьков;
  • на 624 км+043 автодороги М-03 направление г. Славянск;
  • на 15 км+381 автодороги М-18 направление г. Харьков;
  • на 16 км+622 автодороги М-18 направление г. Харьков;
  • на 19 км+285 автодороги М-18 направление г. Харьков;
  • на 19 км+426 автодороги М-18 направление г. Мерефа.
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