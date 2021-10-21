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В Україні завтра запрацюють нові камери фіксації порушень ПДР: список доріг

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Україна, Четвер 21 жовтня 2021 20:01
В Україні завтра запрацюють нові камери фіксації порушень ПДР: список доріг Фото: завтра запрацюють нові камери фіксації порушень ПДР (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

У п'ятницю, 22 жовтня, на українських дорогах запрацюють ще 17 камер автофіксації порушень правил дорожнього руху. Камери увімкнуть на дорогах Львова, Вінниці, Харкова, а також Донецької і Харківської областей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку першого заступника керівника патрульної поліції Києва Олексія Білошицького.

На яких дорогах завтра запрацюють камери

Львів:

  • вул. Стрийська, 35 напрямок спрямування приладу вул. Івана Чмоли;
  • вул. Сихівська, 16-А напрямок спрямування приладу вул. Зелена.

Вінниця:

  • вул. Келецька, 30 напрямок спрямування приладу вул. Пирогова;
  • вул. Київська,65 напрямок спрямування приладу вул. Сергія Зулінського;
  • вул. Київська, 126 напрямок спрямування приладу вул. Гонти;
  • просп. Юності, 46 напрямок спрямування приладу вул. Келецька.

Харків:

  • вул. Героїв Праці, 2/48 напрямок спрямування приладу вул. Ковпака.

Донецька область:

  • на 676 км+102 автодороги Н-08 напрямок спрямування с. Кальчинівка.

Харківська область:

  • на 468 км+745 автодороги М-03 напрямок спрямування м. Полтава;
  • на 517 км+233 автодороги М-03 напрямок спрямування м. Харків;
  • на 622 км+984 автодороги М-03 напрямок спрямування м. Харків;
  • на 624 км+043 автодороги М-03 напрямок спрямування м. Слов’янськ;
  • на 15 км+381 автодороги М-18 напрямок спрямування м. Харків;
  • на 16 км+622 автодороги М-18 напрямок спрямування м. Харків;
  • на 19 км+285 автодороги М-18 напрямок спрямування м. Харків;
  • на 19 км+426 автодороги М-18 напрямок спрямування м. Мерефа.
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