В Украине сохранится жара, запад накроют грозы

Погода в Украине завтра, 14 июня, будет без осадков, лишь на западе ожидаются кратковременные дожди, температура +33. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр в Facebook.

Как сообщают синоптики, 14 июня в Украине без осадков, лишь на крайнем западе страны днем ​​местами кратковременный дождь, гроза.

Ветер юго-восточный (в южной и восточной части - северо-восточный), 5-10 м / с.

Температура ночью +16 +21 градусов, а днем прогреется до +​​28 +33 градусов. На севере Левобережья температура ночью +13 +18, днем +​​25 +30. В Карпатах ночью +11 +16, а днем столбик термометра поднимется до +​​22 +27 градусов.

Напомним, по данным Укргидрометцентра, сегодня, 13 июня, в Украине будет без осадков, лишь в Крыму, днем ​​также и в Карпатском регионе и на севере Левобережья местами ожидается кратковременный дождь и гроза. Температура воздуха днем днем +​​29 +34 градуса.

Кроме того, что в Киеве с 13 по 15 июня ожидается высокая (4 уровня) пожарная опасность. Также синоптики прогнозируют с 16 по 17 июня чрезвычайную (5 класса) пожарную опасность.

Также 11 июня в столице был зафиксирован температурный рекорд - самая теплая ночь с 1881 года. Столбик термометра не опустился ниже +20,2 градусов по Цельсию