В Украине завтра пройдут дожди с грозами

Погода в Украине: завтра, 6 июня, в Украине снова будут кратковременные дожди и грозы, местами сильные ливни, шквалы и град. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на синоптика Наталью Диденко в Facebook.

Завтра в восточных областях и части центральных областей ожидается меньшая вероятность дождей. Температура воздуха в Украине в четверг ожидается +25+30 градусов, на востоке и юге местами до +32 градусов, на западе +23+27 градусов.

Синоптик отмечает, что в Киеве 6 июня кратковременные дожди будут чередоваться с солнцем, максимальная температура воздуха достигнет +27, +28 градусов. В частности, Диденко добавила, что в столице в ближайшее время будет расти температура до +30+33 градусов.

Фото: погода в Украине (facebook.com/tala.didenko)

Отметим, сегодня в Украине преимущественно дожди и грозы. На востоке осадков нет, температура днем от +27 до +30, а ночью ожидается от +15 до +19. На западе Украины идут дожди с грозами, ночью ожидается температура от +14 до +17. В Киеве сегодня был дождь, сейчас облачно. Температура воздуха ночью ожидается от +16 до +18.