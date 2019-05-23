В Украине завтра прогнозируют дожди

В Украине в пятницу, 24 мая, ожидается теплая, однако дождливая погода. Местами ожидаются грозы, передает РБК-Украина со ссылкой на синоптика Наталью Диденко.

По ее словам, влажная погода с грозами, местами со шквалами и градом охватит большинство областей. Температура воздуха днем достигнет +21 - +27 градусов, на западе будет +17 - +23 градуса.

"Это не значит, что лить будет, как в тропиках, день и ночь, солнце также порадует, однако зонты возьмите и переждите грозу в безопасном месте", - отметила Диденко.

В Киеве пятница ожидается с дождь с грозой, воздух прогреется до +26 градусов.

"Пока что устойчивого сухого периода не видно, периодические дожди с грозами - остаются", - резюмировала синоптик.

Напомним, погода в Украине на 23 мая 2019 будет преимущественно дождливой, лишь на юге будет солнечно, температура воздуха днем будет достигать +27.

Добавим, в западных областях Украины в результате непогоды 22 мая подтопило 575 домохозяйств. Больше всего подтоплений произошло в Ивано-Франковской области - 557 домохозяйств в 25 населенных пунктах Богородчанского, Тисменицкого, Надвирнянского районах, городах Калуш и Ивано-Франковск.