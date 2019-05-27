В Украине завтра потеплеет до +30

Погода в Украине завтра, 28 мая, в большинстве областей будет солнечной, а в западных областях ожидаются дожди, температура воздуха прогреется до +30. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение синоптика Натальи Диденко.

Как сообщает синоптик, в Украине будет жарко, в течение дня температура воздуха ожидается +25 +30 градусов. В западных областях пройдут кратковременные дожди с грозами, днем температура воздуха прогреется до +23 +27 градусов.

"Важный нюанс завтрашнего дня - южный ветер будет порывистый, до сильного (кроме восточной части). Возьмите это во внимание", - отметила синоптик.

В Киеве завтра, 28 мая, будет сухо солнечно и жарко. Днем воздух ​​нагреет до +26 +29 градусов. Но также ожидается сильный южный ветер.

"Пыль носить много и весело, поэтому очки нужно не забыть обязательно, чтобы защитить глаза", - написала Диденко.

В среду, 29 мая, погода ожидается примерно такая же. В четверг и пятницу, 30-31 мая, опять начнуться дожди. С конца недели на западе страны ожидается похолодание, а со следующего понедельника, 3 июня, похолодание распространится на большинство областей.

"А пока вспоминаем прошлогодние привычки - лен, хлопок, бретельки, вода в сумочке или машине обязательно, термальная водичка, чтобы пшикать на свое лицо в герметичной маршрутке или на лицо симпатичного соседа, не злоупотреблять солнцем", - добавила синоптик.

Напомним, ранее синоптик Наталья Диденко прогнозировала, что сегодня в Украине ожидается по-летнему теплая погода. На севере страны, а также на Волыни, в Ровенской и Винницкой областях ожидаются небольшие дожди. На остальной территории Украины в понедельник будет преобладать сухая погода. Температура воздуха прогреется до +23 +28 градусов.

Также "Укргидрометцентр" сообщал, что в Украине 27 мая будет без осадков, лишь в нескольких областях ожидается дождливая погода, температура воздуха прогреется до +28. Днем в западных, северных и центральных областях местами ожидается кратковременный дождь, возможны грозы.

В Киеве днем ​​местами ожидаются кратковременные дожди. Ветер юго-западный будет дуть со скоростью 5-10 м/с. Днем температура воздуха прогреется до 25 градусов тепла.