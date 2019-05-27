В Україні завтра потеплішає до +30

Погода в Україні завтра, 28 травня, у більшості областей буде ясною, а в західних областях очікуються дощі, температура повітря прогріється до +30. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення синоптика Наталії Діденко.

Як повідомляє синоптик, в Україні буде спекотно, протягом дня температура повітря очікується +25 +30 градусів. У західних областях пройдуть короткочасні дощі з грозами, вдень температура повітря прогріється до +23 +27 градусів.

"Важливий нюанс завтрашнього дня - південний вітер поривчастий, до сильного (крім східної частини). Візьміть це до уваги", - зазначила синоптик.

У Києві завтра, 28 травня, буде сухо сонячно і спекотно. Вдень повітря нагріє до +26 +29 градусів. Але також очікується сильний південний вітер.

"Пил носити багато і весело, тому окуляри потрібно не забути обов'язково, щоб захистити очі", - написала Діденко.

У середу, 29 травня, погода очікується приблизно така ж. У четвер і п'ятницю, 30-31 травня, знову начнуться дощі. До кінця тижня на заході країни очікується похолодання, а з наступного понеділка, 3 червня, похолодання пошириться на більшість областей.

"А поки згадуємо минулорічні звички - льон, бавовна, бретельки, вода в сумочці або машині обов'язково, термальна водичка, щоб пшикати на своє обличчя в герметичній маршрутці, або особа симпатичного сусіда, не зловживати сонцем", - додала синоптик.

Нагадаємо, раніше синоптик Наталка Діденко прогнозувала, що сьогодні в Україні очікується по-літньому тепла погода. На півночі країни, а також на Волині, в Рівненській та Вінницькій областях очікуються невеликі дощі. На решті території України в понеділок буде переважати суха погода. Температура повітря прогріється до +23 +28 градусів.

"Укргідрометцентр" повідомляв, що в Україні 27 травня буде без опадів, лише в декількох областях очікується дощова погода, температура повітря прогріється до +28. Вдень в західних, північних і центральних областях місцями очікується короткочасний дощ, можливі грози.

У Києві вдень місцями очікуються короткочасні дощі. Вітер південно-західний буде дути зі швидкістю 5-10 м/с. температура повітря прогріється до 25 градусів тепла.