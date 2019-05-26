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Завтра в Украине ожидаются кратковременные дожди

Новости » Общество    26.05.2019 - 15:33
Завтра в Украине ожидаются кратковременные дожди
Иллюстративное фото(Виталий Носач, РБК-Украина)

Температура воздуха днем до +28

В понедельник, 27 мая, в Украине будет без осадков, лишь в нескольких областях ожидается дождливая погода, температура воздуха прогреется до +28. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укргидрометцентр"

По данным синоптиков, 27 мая днем в западных, северных и центральных областях местами ожидается кратковременный дождь, возможны грозы. 

Ветер преимущественно западный, юго-западный будет дуть со скоростью 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью составит +9 +14, а днем прогреется от ​​23 до 28 градусов тепла. 

Завтра в Киеве ночью будет без осадков. Днем ​​местами ожидаются кратковременные дожди. Ветер юго-западный будет дуть со скоростью 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью +12 +14, днем прогреется до 25 градусов.

Завтра в Украине ожидаются кратковременные дождиНапомним, ранее синоптик Наталья Диденко прогнозировала, что в понедельник, 27 мая, в Украине ожидается по-летнему теплая погода, только в некоторых областях страны возможны кратковременные дожди. Температура воздуха в течение дня 27 мая достигнет +23 +28 градусов.

В Киеве в понедельник, 27 мая, погода будет очень теплой. Температура воздуха прогреется до +25 +27 градусов. Утро обещает быть солнечным, в течение дня есть вероятность кратковременного дождя с грозой.

Ранее "Укргидрометцентр" сообщал, что 26 мая на западе, севере и востоке ожидаются грозы, температура днем до +26. На востоке Украины ожидаются дожди с грозами. Столбики термометра днем поднимутся до +22 +24 градусов. 

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