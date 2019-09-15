В Украине завтра потеплеет до +28

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В Киеве завтра прогнозируется до +23

Погода в Украине в понедельник, 16 сентября, будет жаркой на большей части территории, днем ожидается до +28. Об этом сообщает синоптик Наталка Диденко на своей странице в Facebook, передает РБК-Украина.

По прогнозу синоптика, первый день недели принесет в Украину потепление. Прогнозируется повышение температуры воздуха до +23...+28 градусов. В западных областях температура будет статичной, днем ожидается от +19 до +23. Ночью будет прохладно.

Кроме того, в Киеве завтра, 16 сентября, будет солнечная и теплая погода. Днем столбики термометров в столице поднимутся до отметки +23. Во вторник, 17 сентября в столице ожидаются небольшие периодические дожди и похолодание.

Напомним, ранее в Украинском Гидрометцентре предупредили об ухудшении погоды во второй половине сентября и приход заморозков в центральные области и Карпаты. Заморозки возможны в горных районах, а также местами в Черниговской, Сумской, Черкасской и Кировоградской областях.

Также украинские синоптики рассказали, какой будет погода в течение следующей недели. По данным Гидрометцентра, с понедельника, 16 сентября, в Украину придут дожди и похолодание. В понедельник дождливая погода накроет Житомирскую, Киевскую, Черниговскую и Сумскую области.